AVIS DE DECES - Madame Maria BALTAZAR née MARTINS DA COSTA

CHALON-SUR-SAÔNE



Joâo Manuel et Stéphanie, Anselmo et Carole, Maria-Yvone et Gilles, Cristina et Franck, ses enfants

et leurs conjoints ;

Marina, Marvin, Loredana, Alexia, Elissa, Mallaury, Joran, Thibault, Mickaël, Evan, ses petits-enfants ;

Liam, Alma, Ivy , Evy, Khalessï, Isaya,

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Maria BALTAZAR

née MARTINS DA COSTA

survenu à l'âge de 78 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le jeudi 13 octobre 2022, à 15 heures, en l'église du Sacré-Cœur de Chalon-sur-Saône.

Maria repose à la chambre funéraire Roc Eclerc de Saint-Rémy.

Maria a rejoint son mari,

Joao Manuel

décédé en 2005.