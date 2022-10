Apé'Rose givrotin contre le cancer

Chaque année, Octobre Rose est l'occasion de promouvoir le dépistage du cancer du sein, qui tue quelque 12 000 femmes par an, sans compter les survivantes d'une chirurgie on ne peut plus invasive physiquement et moralement.

Et de rappeler que le cancer affecte également les enfants (Septembre en Or) et les hommes (Movember).

Ce samedi après-midi à Givry, diverses associations ont tenu leur stand sur le parvis de la Halle Ronde, en présence du maire Sébastien Ragot et de plusieurs membres du conseil, dont Sabrina Vailleau-Lanni, déléguée aux solidarités et présidente du CCAS. Pendant qu'un atelier dessin était à disposition des enfants et que les danseuses, tant du Givry Starlett Club que de L'Attitude, ont une fois de plus démontré leur talent (en vidéo plus bas, merci à Catherine Nugues), il était possible de faire un don et d'acheter divers goodies, mais aussi de goûter des gaufres 100% roses (pâte, sucre et chantilly), dont Nicole Tatreaux garde secret l'ingrédient colorant, et du vin rosé local.

Les associations ont présenté au micro leur raison d'être, de la Ligue Contre le Cancer 71, qui finance et participe à la recherche médicale ainsi qu'à des actions de prévention et de dépistage, à Ailes Aident, qui prend en charge les soins non couverts par la Sécurité Sociale, en passant par Oncossup, créée par le personnel de la clinique Sainte-Marie, et CoraSaône, qui propose des soins de bien-être et d'activité physique. Sans oublier Ghislaine Vadas, du centre de sophrologie Épione, auquel un article sera bientôt consacré.

Place à la musique

À partir de 18h30, alors qu'il faisait encore très clair (un projecteur rose flashy a ensuite été allumé), la chanteuse AnnSoBad s'est produite pour un concert d'une heure et demie, à la guitare sèche, avec de nombreuses reprises pop et rock anglo-saxonnes, que ce soit Britney Spears (Baby One More Time), The Cranberries (Zombie), 4 Non Blondes (What's Up?) ou Katy Perry (I Kissed a Girl), mais aussi, soulignons-le, « You're the One That I Want », hommage à la regrettée Olivia Newton-John, décédée dans l'été d'une rechute de cancer du sein dont elle souffrait depuis 1992. Plus d'infos sur Facebook et Youtube.

Plus tard dans la soirée, c'est au Salon de Grégoire, qui a fait un don de 250€ à Ailes Aident, qu'il fallait être pour assister au concert de Monada, un duo de sœurs (Mona et Nada) à la fois auteures-compositrices-instrumentistes (guitare sèche et clavier). Elles ont principalement chanté en français car elles souhaitent avant tout défendre la chanson française, mais aussi un peu en espagnol, ayant vécu pendant sept ans et lancé leur carrière dans ce pays. Un son pop / folk / world et deux voix magnifiques qui portent bien leur nom (en espagnol, monada signifie beauté, adorable), pour le plus grand plaisir des clients du restaurant. Elles aussi ont leurs pages Facebook et Youtube (un coup de cœur pour « Si J'Étais Pas Chanteur »).