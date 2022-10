Neyrat Immobilier s'engage dans le Challenge mobilité organisé par l'ADEME

Crise énergétique, lutte contre le réchauffement climatique, pouvoir d’achat... autant de défis que l’entreprise familiale Neyrat Immobilier entend relever à travers un engagement pérenne et des actions concrètes...

Qu’il s’agisse de répondre aux besoins des personnes isolées avec leur agence mobile sillonnant la France ou défendre l’environnement à travers un fonds de dotation dédié au Massif de l’Estérel, la solidarité comme les questions environnementales font partie intégrante de l’ADN de Neyrat Immobilier.

C’est dans cette optique que l’entreprise a choisi de participer au Challenge de la Mobilité organisé par l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie).

Objectif ? Encourager et promouvoir les alternatives à l’utilisation de la voiture individuelle lors des trajets domicile-travail. Covoiturage, marche, vélo, transports en commun ou encore en trottinette, les salariés de Neyrat Immobilier ont répondu présent avec plus de 1.800 km parcourus en septembre.

Une véritable démarche collective qui permet de soutenir l’idée qu’une mobilité différente et plus respectueuse de la planèteest possible.

Quant à l’inflation qui a fortement impacté le budget des Français, Neyrat Immobilier a décidé d’octroyer une primeexceptionnelle de pouvoir d’achat à tous ses collaborateurs ainsi qu’à ses alternants. Cette prime intégrée au salaire de septembre, s’additionnera à la prime d’intéressement versée le premier trimestre de chaque année.