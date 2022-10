Tension sur les carburants : le Président Denis GUIGUE interpelle le Préfet de Saône-et-Loire !

La confédération des artisans du bâtiment de Saône et Loire regrette une prise de décision sans concertation des professionnels.

Le Président de la CAPEB Saône-et-Loire a adressé hier un courrier au Préfet du département pour lui demander de mettre en place au plus vite un dispositif dérogatoire permettant aux professionnels du BTP de continuer d’approvisionner des récipients en carburants (type jerrican) nécessaires aux équipements sur chantiers (bétonnières, tronçonneuses, découpeuses, plaques vibrantes, groupes électrogènes...), à la suite de l’interdiction préfectorale prise le 11 octobre de vendre et acheter du carburant dans des récipients transportables.

En effet, si les mesures prises devaient se prolonger au- delà du 13 octobre 2022, elles pourraient pénaliser fortement l'activité de nos entreprises.

“Ne pas lever cette interdiction et la prolonger, c’est empêcher la réalisation des chantiers et rajouter encore de l’instabilité à la bonne marche des entreprises, qui font toujours face à la pénurie de fournitures, à la flambée des prix et au manque de personnel” s’inquiète-t-il.

Face à cette situation très anxiogène, le Président de la CAPEB Saône-et-Loire va jusqu’à demander au Préfet d’envisager, de manière temporaire, de réserver des pompes à essence, voire des stations-service, aux seuls usages professionnels. Télécharger le courrier adressé au Préfet de Saône-et-Loire.

Il a également été relayé aux parlementaires du département.