Paprec recrute en Bourgogne

Paprec, leader du recyclage et de la production d’énergie verte, recherche ses futurs techniciens de maintenance sur le site de Noidan (70). Ce recrutement s'inscrit dans une dynamique de croissance du groupe et de besoins constants de compétences sur ce métier.

Devenir technicien de maintenance en Bourgogne

Avec plus de 12000 salariés en France, Paprec est un acteur engagé au service du territoire. Afin d’accompagner la croissance du groupe sur cette région, Paprec recherche ses futurs techniciens de maintenance, et notamment sur le site de Noidan (70).

« Nous sommes constamment à la recherche de ce type de compétences car il s’agit d’un poste essentiel au bon fonctionnement des exploitations et qui offre par ailleurs des perspectives d’évolution importantes. Un technicien de maintenance qui fait preuve de bonnes compétences et de motivation pourra rapidement évoluer vers des postes d’adjoint puis de responsable maintenance, ou encore de responsable d’exploitation puis de responsable d’agence. De plus, au cours de leur carrière, les techniciens de maintenance peuvent participer à des projets motivants comme la construction ou la modernisation de sites, toujours en travaillant sur des équipements innovants à la pointe de la technologie » déclare Dominique Berthelin, Directeur de Territoire.



Le groupe s’engage à accompagner ses collaborateurs dans le développement de leurs aptitudes et de leur carrière, notamment en développant des formations qualifiantes. Dans ce cadre, Paprec a d’ailleurs lancé sa première formation sur le métier de technicien de maintenance en partenariat avec la Fab'Academy - Pôle formation de l’UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie). Ce cursus, qui démarre en novembre 2022, aura pour but d’accompagner, pendantun an, de futurs techniciens de maintenance sur les compétences en mécanique, électricité et éventuellement hydraulique requises pour ce métier.

Un métier au cœur des enjeux du recyclage

Postes clés dans la chaîne du recyclage, les techniciens de maintenance interviennent sur l’ensemble des équipements des unités de traitement et de valorisation des déchets. Ils participent à l’entretien et à la réparation d’équipements de pointe du groupe et permettent chaque année la gestion de 16 millions de tonnes de déchets. Pour relever les enjeux de la qualité et des volumes, le groupe dispose de technologies de tri de plus en plus sophistiquées (automatisation du tri, reconnaissance des matériaux, affinage des matières) sur lesquelles les techniciens développent de nouvelles compétences.

Un groupe en croissance, basé sur des valeurs fortes et engagées

« Chez Paprec, nous recherchons avant tout des compétences et non des diplômes. Le groupe s’engage également à accompagner ses talents dans le développement de leurs aptitudes et de leur carrière. Nous avons à cœur de proposer à toutes et à tous les mêmes chances de réussite, sans discrimination, avec des perspectives d’évolution et de mobilité afin que chacun s’épanouisse au quotidien » explique Stéphane Gérard, Directeur des Ressources humaines du groupe.

Attachés à la diversité des profils, Paprec favorise l’expérience avec 30,5% de son effectif qui a plus de 50 ans. L’insertion des jeunes est également un des axes importants du groupe. En 2021, 45% des stagiaires et alternants ont été embauchés par Paprec après l’obtention de leur diplôme.

Pour candidater sur le site de Noidan : https://www.paprec.com/fr/carriere/nos-offres-d-emploi/technicien-de-maintenance-industrielle-h-f-39/