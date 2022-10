De nombreuses actions en perspective au sein du Rotary Chalon Saint-Vincent

Sous la présidence de Florence Grosso, qui a succédé le 1er juillet dernier à Michel Baguet et est devenue la cinquième femme à la tête du club service chalonnais, après Chantal Lutz en 2001-2002, Jeanne Surdel en 2009-2010, Régine Béréziat en 2015-2016 et Danièle Pierre-Guy en 2020-2021.

Cette notaire, installée depuis quelques années à Chalon, est assistée au cours de son mandat d’un an (il se terminera le 30 juin 2023) par un comité directeur formé de Rémy Jessaume, vice-président, Michel Baguet, past-président et secrétaire, Eric Sauty, trésorier, Michèle Tarrit-Lotton, présidente élue et protocole, Claude Mennella, conseiller technique, et Gaby Theulot, conseiller en charge de la communication et des relations publiques.

« Jetons Cancer »... pour commencer...

Comme elle l’a indiqué lors de la passation de pouvoir (notre photo), Florence Grosso a souhaité conserver les actions habituelles, connues des Chalonnais et que la vingtaine de membres que compte actuellement le Rotary Chalon Saint-Vincent a commencé d’ores et déjà à organiser. Citons le concert de Noël à la salle Saint-Hilaire à Fontaines le 17 décembre, la dictée du Rotary à la salle du Bicentenaire à Fragnes-La Loyère le 25 février, le salon Vins-Plaisirs à la salle Maurice-Ravel à Châtenoy-le-Royal les 11 et 12 mars ou encore la soirée des Trophées de la Formation Professionnelle à l’amphithéâtre du MédiaPôle à Chalon le 9 juin. La première aura lieu dès ce samedi 15 octobre à partir de 8h 30 à l’Intermarché Chalon, situé 70 rue des lieutenants Chauveau. Il s’agira de « Jetons Cancer », dont l’objectif est de financer l’achat de matériel pour la lutte et la recherche contre le cancer.

Mon Sang Pour Les Autres le 3 novembre

Le Rotary Chalon Saint-Vincent également participera en association avec le rotary-club Chalon Bourgogne-Niépce et en partenariat avec l’Etablissement Français du Sang de Bourgogne-Franche-Comté aux deux collectes de Mon Sang Pour Les Autres, la première étant fixée au 3 novembre au Clos Bourguignon à Chalon et la seconde en mars prochain à la mairie de Chalon. N’oublions pas non plus Espoir en Tête, action nationale en faveur de la recherche sur le cerveau, avec la projection en avant-première du film « La Guerre des Lulus » le 13 novembre au Mégarama de Chalon, toujours en association avec le Rotary Chalon Bourgogne-Niépce.

Mais, comme les trente présidents qui se sont succédé depuis la création du club en 1990, Florence Grosso entend bien apporter sa touche personnelle en initiant plusieurs actions. Il lui lui reste encore quelques mois pour le faire, en bonne rotarienne qui suit la devise « Servir d’abord ».

Gabriel-Henri THEULOT