AVIS DE DECES - Monsieur Gilbert DUREY

CHALON-SUR-SAÔNE - CHÂTENOY-LE-ROYAL - MELLECEY



Paulette, son épouse ;

Ghislaine et Jean GOURAT,

Pascal et Arlette DUREY,

ses enfants et leurs conjoints ;

Damien, Adrien, Elodie et Pauline, ses petits-enfants ;

Owen, Maxyne, Lubin, Julyan et Elisée,

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gilbert DUREY

Retraité de la SEVA

survenu le 13 octobre,

à l'âge de 94 ans.

Une cérémonie civile sera célébrée le mardi 18 octobre 2022, à 10h30, à la salle

omniculte de Chalon-sur-Saône, 115 Avenue Boucicaut.

La famille remercie l'ensemble du personnel de l'EHPAD Villa Thalia de Saint-Rémy.