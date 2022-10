La cérémonie d’intronisation placée sous le signe du vin et de la photographie

Le photoreportage info-chalon.com

Après le défilé des confréries vineuses et la messe de la Saint-Hubert, la confrérie Saint-Vincent et disciples de la chanteflûte de Mercurey et la Confrérie des embrasseurs du fin goulôt de Montagny avaient organisé une cérémonie d’intronisation pour les deux photographe Michael Potts et Armelle Hudelot.

Avant les intronisations, la parole était donnée à Yves de Suremain, Confrérie Saint-Vincent et disciples de la Chanteflûte de Mercurey : « Il est de tradition de présenter le nouveau millésime de la Côte Chalonnaise. Une personne demandait à un vigneron un commentaire en une phrase sur la récolte 2022 en Côte Chalonnaise. Il lui fut répondu : « Regardez les vignerons, ils ont le sourire ! Voilà tout était dit […] » partout, nos raisins furent d’une maturité et d’un état sanitaire parfait. Nos vins rouges sont joyeux, ils ont une bonne longueur en bouche et sont d’une grande finesse. Nos vins blancs, d’un beau doré gourmand sont tout aussi acidulés, net et frais. Ils ont des arômes d’agrumes et de fleurs blanches. Vive les vins de la Côte chalonnaise, du millésime 2022, ils sont et seront le plaisir de tous ! ».

« Que le grand Sommelier prépare ses flacons pour notre nouveau intronisé Michael Potts, qui contemplera la belle robe de notre Mercurey, qu’il honore avec délicatesse ses arômes et s’arrose de ce divin breuvage. Bonne dégustation ! ».

S’en suivait la lecture de la charte de la confrérie.

La confrérie Saint-Vincent et disciples de la Chanteflûte de Mercurey a procédé ensuite à l’intronisation du photographe.

S’en suivait le discours d’intronisation par Laurent Cognard de la Confrérie des embrasseurs du fin goulôt de Montagny à Armelle Hudelot : « Armelle, vous permettrez bien sûr que je vous appelle Armelle, votre nom d’artiste ! Armelle, vous connaissez bien notre métier et je pourrais vous appeler chère consœur, puisque vous avez été vous-même vigneronne. Mais c’est bien l’artiste Armelle la photographe qui est avec nous ce soir. Vous avez étudié l’histoire de l’art et votre regard combine dans vos photographies, l’amour de l’art et l’amour du vin. En plus de vos nombreuses expositions, vous avez récemment publié quatre livres et œuvré par la photographie au classement de la Bourgogne au patrimoine Mondial de l’Unesco. J’ai bien regardé vos œuvres et il est temps que la couleur des vins du nord se transforme en la belle couleur doré de nos Montagny du sud ! L’amour de l’art… le Montagny est un tout un art Armelle ! Souvent comparé à une symphonie, mais nous pouvons également l’associer à la photographie – ces palettes de couleurs, de structure, font déjà du Montagny une magnifique œuvre mais à la dégustation, c’est l’apothéose ! Après quelques verres de Montagny, Armelle, je suis amoureux ! Vous voyez, l’amour, le Montagny et l’art sont indissociables. Nous sommes ravis de vous accueillir au sein de notre ordre, vous porterez titre de « Dame de l’amour de l’Art au Montagny ! ».

L’intronisation fut effectué par le Grand Maître de la Confrérie des embrasseurs du fin goulôt de Montagny

La cérémonie se terminait par le traditionnel ban bourguignon !

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B