Ce qu'il faut savoir sur la mue de vos animaux de compagnie

Il ne vous a certainement pas échappé que vos chiens ou vos chats perdaient davantage de poils avec l'arrivée de l'automne. Nous allons tenté d'en savoir plus avec Fabien Brochiero, spécialiste animalier et fondateur de Zanigo.

Info Chalon : Pourquoi mon chien (ou mon chat) perd-il autant de poils en ce moment alors que les températures diminuent ? Est-ce normal ?

Fabien Brochiero : Cette question m'est posée quasi tous les jours en ce moment… Voyons alors de manière très simple et générale quelle pourrait en être la raison.

Tout d'abord, rappelons que le poil joue un rôle essentiel dans la protection de la peau. En effet, celui-ci et plus généralement le pelage permet notamment de protéger votre animal principalement des variations de températures (chaud ou froid), le sous-poil jouant ainsi un rôle d'isolant thermique.

Cependant, le pelage dense et épais peut protéger l'animal d'autres blessures comme les coupures, les piqures ou encore les morsures… On observe également sur le museau un type de poils particulier dit «tactiles» qui, connectés à des cellules nerveuses, leur confère un rôle sensoriel et d’équilibre, c’est le cas notamment des moustaches chez le chat que l’on appelle «les vibrisses du chat».

Ces poils poussent selon un cycle qui comprend 3 phases :

— La phase anagène qui correspond à la phrase de croissance active des poils et marque le début de la période de mue.

— La phase catagène : Elle correspond à la phase de repos pendant laquelle le poil ne pousse pas.

— La phase télogène qui elle, correspond à la phase de fin de vie du poil qui va tomber. La matrice qui correspond à l’ensemble des cellules à l’origine de la formation du poil, situées à la base de la cavité dans laquelle nait le poil et appelé « follicule pileux », va ensuite se réactiver pour former un nouveau poil qui remplacera celui qui est tombé.

Ainsi, les poils de nos chiens et nos chats se renouvellent régulièrement mais certaines périodes semblent beaucoup plus intenses que d’autres, on parle alors de mue.

Qu'est-ce que la mue ?

La mue correspond à une période de chute de poils plus élevée que d’ordinaire et qui permet au chien ou bien au chat de renouveler l’intégralité de son pelage. Ces mues s'effectuent de façons progressives de l'arrière vers l’avant. Donc tous les poils ne tombent pas en même temps, chaque follicule pileux possède un cycle qui lui est propre et qui n'est pas synchronisé avec les autres. Par conséquent, les poils se renouvellent en permanence avec des pics qui se situent lors de ces mues.

Il y a deux périodes de mues :

— Une au printemps pour le pelage d'été

— Une en automne pour le pelage d'hiver celle-ci expliquant la perte de poil excessive observée actuellement.

Mais par quel moyen ces mues sont-elles déclenchées ?

La mue est un phénomène «photopériodique», elle est donc influencée par la longueur des journées mais aussi l'ensoleillement et la température. Le rallongement des jours déclenche la mue de printemps tandis que, vous l'aurez deviné, le raccourcissement des jours déclenche quant à lui la mue d'automne.

Et le rôle de la température dans tout ça ?

Et bien son rôle est important car le froid, par exemple va intervenir sur la densité du pelage ainsi que la vitesse de renouvellement du poil.

Combien de temps peut durer ces périodes de mues ?

En générale la période de mue peut durer entre 6 à 8 semaines. À noter qu’il est admit que plus l'animal est vieux et plus la période de mue peut être prolongée.

Est-ce que tous les chiens muent ?

Effectivement, certaines races de chien sont connus pour ne pas perdre leurs poils, ils ne muent donc pas, ce qui en fait par ailleurs une alternative intéressante pour les personnes allergiques aux poils de chien…

Parmi ces races concernées nous pouvons citer par exemple le caniche, le yorkshire ou encore le bichon (maltais ou frisé) qui ont un poil pouvant être long mais qui ne le perdent pas, d'où leurs séances de toilettage…

Le doberman, le teckel, ou bien encore le terrier de Boston et le basenji ne perdent pas non plus leurs poils. Ayant cependant un pelage très court, ils ne fréquentent pas régulièrement les salons de toilettages à l’image des races citées précédemment. Pour autant il est quand même nécessaire de les entretenir afin qu'ils gardent un poil de qualité.

Nous ne pouvons pas clôturer cette question sans parler du cas du komondor qui est peut être le plus original de tous de part son look. En effet il possède un pelage assez particulier long et épais mais très bien accroché…

Est-ce que tous les chats muent ?

La plupart des chats subissent des mues, certaines races sont même bien connus pour avoir des mues plus intenses que d’autres, c’est le cas notamment des Norvégiens et des Persans, mais alors en existe-il qui ne perdent pas leurs poils ? La réponse à cette question aurait pu nous être donné par la palisse. En effet, on peut trouver des chats qui ne perdent pas leurs poils et pour cause se sont ceux qui n'en n’ont pas… Logique non ? C'est le cas du chat appelé «chat nu» à savoir le Sphinx qui, pour la petite histoire, est le fruit d’une mutation génétique spontanée survenue en 1966, dans l'Ontario au Canada. Ce type de mutation avait déjà été décrit en France en 1938, mais n’avait jamais été exploité. Et c'est ensuite qu'en 1980 que ce caractère fut fixé par des éleveurs Français et Néerlandais.

Quelques conseils à nous donner ?

Pour le bien-être de l'animal, nous préconiserons une augmentation de la fréquence de brossage pendant ces périodes que l'on estimera idéalement à un brossage par jour. En effet ceci permettra d'éviter la formation des nœuds et le cas échéant de les éliminer, permettant aussi d'éliminer par la même occasion les souillures et les poils morts…

Il est important de noter que chez le chat, qui est très soucieux de sa toilette, ces brossages réguliers auront pour vertu de lui éviter d’avaler des boules de poils appelées «trichobézards». En effet, certaines études avancent un volume d'environ 10 cm3 de poils qui pourrait être ingéré par le chat en période de mue pouvant ainsi provoquer des vomissements, des constipations voir même des occlusions…

En conclusion...

La chute de poil intense générée par les mues correspond à un processus normal, donc pas de panique !

Cependant, il existe malheureusement un certains nombre de maladies ou d'anomalies associées à des alopécies définies comme étant des zones de pertes de poils pouvant être partielles ou complètes. En cas de doute sur une perte de poils aux apparences anormales, éventuellement associée à d’autres troubles comme un poil terne, la présence de pellicules, un excès de grattage pouvant générer des croutes ou des lésions… Il sera alors important de consulter votre vétérinaire, qui sera le seul habilité à établir un diagnostique et à mettre en place une thérapeutique si nécessaire.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati