53 élèves de CE2, CM1, CM2 sur le terrain Rostand de Châtenoy le Royal mercredi matin 12 octobre pour une rencontre sportive associative USEP (Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré).

Des enseignants se mobilisent sur leur temps libre pour faire découvrir un maximum d’activités aux enfants afin de contribuer à leur développement moteur, leur autonomie, de participer à leur ouverture culturelle et former de vrais « citoyens sportifs ».

7 écoles primaires du chalonnais : Allériot, Châtenoy en Bresse, Châtenoy le Royal (Berlioz et Cruzille), St Rémy (Lucie Aubrac), Chalon sur Saône (Jean Moulin), et l’école des Charreaux se sont retrouvées mercredi 12 octobre sur le terrain Rostand de Châtenoy le Royal pour une rencontre USEP.

53 élèves du CE2 au CM2 licenciés à l’USEP, tous volontaires pour participer à ces rencontres, étaient sur le terrain pour une matinée jeux et en même temps sportive. C’était la première rencontre du calendrier hors temps scolaire encadrée par 5 enseignants actifs et des enseignants retraités, Alain Ozanon, Philippe Gonnot et Annick Cordier toujours prêts à donner un coup de main.

Les enseignants des écoles présents sur le terrain, hors temps scolaire, sont comme les enseignants retraités tous bénévoles.

Ce mercredi matin était consacré au jeu du drapeau, de la baguette, du Zagamore et du jeu emblématique Poule Renard Vipère.

La première étape a consisté à constituer des équipes en mélangeant tous les élèves des différentes classes des écoles, y compris filles et garçons. Le but recherché est de permettre aux enfants de communiquer entre eux, d’apprendre à vivre ensemble, à se respecter au travers du jeu et du sport.

Ils ont tous pratiqué :

le jeu du drapeau dans lequel l’équipe attaquante doit attraper le drapeau et le ramener dans son camp. L’équipe qui défend doit attraper tous les attaquants ou attraper l’attaquant qui a le drapeau dans les mains.

Le jeu de la baguette où 2 équipes s’affrontent. Pour l’équipe qui attaque, l’objectif est de faire passer dans l’autre camp une baguette. Tous les joueurs touchés par un membre de l’équipe adverse restent bloquées avec le défenseur qui l’a touché.

Le Zagamore est un jeu de stratégie dans lequel chaque joueur incarne un personnage dans une hiérarchie de grades, avec des forces et des faiblesses. Les joueurs peuvent attraper certains joueurs et être attrapés par d'autres.

Le dernier jeu regroupait tous les enfants. Divisés en 3 équipes : les poules en chasuble jaune, les renards en rouge et les vipères, ils se sont "éclatés" et dépensés sans mesure dans ce jeu qu’ils pratiquent déjà dans les cours de récréations. Mais ce matin c’était à grande échelle et donc ce n’était pas très facile de capturer, "dévorer", "piquer" l’adversaire. Comme vous l’avez bien compris, dans ce jeu il s’agit pour les renards d’attraper les poules, les poules doivent manger les vipères et les vipères planter "leurs crochets de venin" dans les renards. L’équipe gagnante étant celle qui aura capturé tous les membres de l’équipe qu’elle devait attraper.

Une matinée bien remplie d’émotions et de joie pour les jeunes futurs adultes de demain.

La prochaine rencontre aura lieu à Châtenoy en Bresse le 7 novembre pour un biathlon.

C.Cléaux