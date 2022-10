AVIS DE DECES - Madame Marie-Thérèse REBILLARD née SORDET

SAINT-RÉMY



Alain et Arlette, Nicole et Jacky, Christine et Pascal, Anne et Pascal,

ses enfants et leurs conjoints ;

ses petits-enfants

et ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Marie-Thérèse REBILLARD

née SORDET

survenu dans sa 85e année.

Ses obsèques civiles seront célébrées le mercredi 19

octobre 2022, à 9h15, en salle de cérémonies du

crématorium de Crissey.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Marie-Thérèse a rejoint son époux,

Roger

décédé en 2006,

et son fils,

Philippe

décédé en 2021.