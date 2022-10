Un boulanger à l'école maternelle de l'EST

Mardi 11 octobre, M. Gâteau, boulanger à la Boulangerie de la Cathédrale rue aux Fèvres à Chalon est intervenu à l'école maternelle de l'EST dans la classe de MS/GS de Marie-Christine BOYER à l'occasion de la Semaine du Goût.

Il a répondu aux questions des élèves sur la fabrication du pain et des pains au chocolat. Puis il leur a présenté différents types de pain (aux céréales, au maïs, aux raisins, pain de mie...) qu'ils ont dégustés avec plaisir et gourmandise.

Tous nos remerciements à M. Gâteau!