Retour sur la 2ème édition de la Brocante loisirs créatifs et culinaires du Comité Centre-Pasteur

C'était ce dimanche 16 octobre 2022 de 9 heures à 18 heures au Gymnase Saint-Laurent, Place Thévenin. Plus de détails avec Info Chalon.

La saison des brocantes et des vide-maisons se poursuit dans le Chalonnais.

Par exemple, ce dimanche 16 octobre 2022, c'était aussi l'occasion de chiner différemment avec la 2ème édition de la Brocante loisirs créatifs et culinaires du Comité Centre-Pasteur.

Elle avait lieu de 9 heures à 18 heures au Gymnase Saint-Laurent, Place Thévenin.

Comme nous l'indique, Rose-Line Vanneaux-Mansfield, la présidente du Comité, elle était au bénéfice des colis de Noël des anciens et personnes porteuses de handicap du quartier.

Couture, patchwork, scrapbooking, tricots, peintures, bijoux, livres et matériel de loisirs créatifs, il y avait de tout sur les stands de cette brocante. Des exposants ont aussi proposé des sacs et vêtements d'occasion de qualité qui ont fait le bonheur des chineuses et chineurs de tout poil.

La présidente du Comité le reconnaît, le nombre d'exposants aurait pu être plus important mais «que cela n'a en rien empêché une ambiance chaleureuse et que les ventes ont été fructueuses pour la plupart».

C'était aussi l'occasion de fêter au pied levé l'anniversaire de Catherine B.

Rose-Line Vanneaux-Mansfield tient également à remercier l'ensemble des bénévoles toujours aussi investis, sans qui tout ceci n'aurait pu avoir lieu, les nombreux visteurs, les exposantes et Dominique Rougeron, conseillère municipale déléguée Personnes âgées Accompagnement du handicap, et Pierre Carlot, conseiller délégué Relations avec les bénévoles associatifs, en tant qu'élus qui leur ont rendu une petite visite.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati