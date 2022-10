Gagnez vos places avec Info-Chalon !

Comment participer ? Il vous suffit de nous adresser à [email protected] vos nom, prénom et adresse mail... Attention, nombres de places très réduit !

Concernant ce concert :

Autrice, compositrice et artiste lyrique, Valérie Philippin a réuni dans le cycle Kit-Musique des pièces vocales librement inspirée de musiques savantes et populaires, contemporaines et classiques, lyriques, jazz, médiévales, traditionnelles…

Se jouant avec gourmandise des références musicales, le programme du récital Capriccio ! concocté avec ses complices du trio DéCLIC propose entre autres surprises une polyphonie aux consonances scandinaves, des chants de gorge, des langues imaginaires, un air jazz parlé, un chant pygmée, un prélude de Bach en version atonale ou une suite dodécaphonique on ne peut plus stricte… Mêlant écriture et improvisation, ces chants évoquent des échos tantôt familiers tantôt surprenants, légers ou entêtants, et font la part belle à trois voix virtuoses aux couleurs multiples.

SAMEDI 22 OCTOBRE 2022 À 20H - AUDITORIUM du Conservatoire du Grand Chalon

INFORMATION PRIX : de 6 à 11 €. INFOS PRATIQUES : en famille, à partir de 10 ans. DURÉE 1H. BILLETTERIE du mardi au vendredi de 13h à 17h30, Tél : 03 85 42 42 67 ou https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/capriccio-trio

Petite restauration possible avant spectacle au Bistrot des artistes. Ce concert vous est proposé dans le cadre des États de la Voix #3 :

• du ven. 21 au dim. 23 octobre (Rencontres, conférence, ateliers, concerts, tables rondes, exposition. En partenariat avec la Cité de la Voix et ARTIS). Renseignements à l'accueil du Conservatoire, tél. 03 85 42 42 65

Texte et visuel : Communication Conservatoire du Grand Chalon