Sly Johnson à l'Espace des Arts. A ne manquer sous aucun prétexte !

Accompagné par le guitariste prodige Anthony Jambon et le son pénétrant de l’incroyable bassiste Laurent Salzard, cet homme-orchestre virtuose à la voix unique propose un chaleureux concert soul. Enivrant, forcément !

Artiste aux talents multiples, présent depuis plus de 20 ans sur la scène française, Sly Johnson est un pur fruit de la culture hip-hop. Ex-membre de l’incontournable Saïan Supa Crew, il surprend au gré de son parcours et de son ouverture musicale. Tour à tour MC, human-beatboxer et chanteur à l’âme soul, funk ou jazz, il partage la scène, grâce à ses capacités vocales infinies, avec des artistes de haut vol tels qu’Erik Truffaz, Dee Dee Bridgewater, Jacky Terrasson, Camille, Oxmo Puccino…

Son quatrième album, né durant les 55 jours du premier confinement – d’où son titre 55.4 – et qu’il chante, entre autres, sur scène, offre un mélange de rythmes à la fois puissants, sensuels et sensibles.

Dans le cadre du congrès « Les états de la voix » organisé par la Cité de la voix.

VEN 21 OCT 2022 — 20h ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE

Durée : 1h30 - Tarifs : 7 à 24€ - Renseignements et réservation : 03 85 42 52 12 ou https://www.espace-des-arts.com/saison/sly-johnson

Texte et visuel : Espace des Arts, scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Alexandre Lacombe