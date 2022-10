Un Jeune médecin de Bourgogne mis à l’honneur dans ZONE INTERDITE

Dimanche 30 octobre, à 21H10, Zone Interdite part à la rencontre de celles et ceux qui veulent faire revivre leur campagne.

Déserts médicaux, baisse des services et baisse des emplois, la moitié des villages n’a plus de commerce. Et pourtant, 1 Français sur 3 vit dans une commune de moins de 3 500 habitants. Pendant plusieurs mois, Zone Interdite s’est intéressé aux initiatives qui se multiplient, pour redynamiser les campagnes.

Parmi les personnes présentes dans ce numéro de Zone Interdite, il y a Sylvain.

A 29 ans, Sylvain est interne en médecine générale. Premier médecin de sa famille, il fait la fierté de ses parents. Originaire de Sens, il a décidé de s’installer en pleine campagne. Le jeune praticien effectue des remplacements, dans un désert médical où 1⁄4 des généralistes ont disparu ces 10 dernières années. Cet hyperactif a fait de la revitalisation du Morvan un sacerdoce.

Mais il ne s’est pas arrêté là, il s’active également pour faire venir d’autres étudiants : déplacements dans les facultés, création d’un internat rural, weekend découvertes... Il est sur tous les fronts. Il a même racheté, avec des amis, un bar où il organise concerts et soirées dansantes. Car pour faire revenir les médecins, il faut faire revivre sa campagne !