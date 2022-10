Dans le cadre de la semaine du goût du 10 au 14 octobre, la commune de Champforgeuil a organisé dans les accueils périscolaires du soir des goûters originaux.

Une action en direction des enfants pour leur permettre de découvrir différents mets et mélanges sucré/salé. 4 soirs avec un thème différent pour aiguiser les papilles des enfants présents pendant ce temps périscolaire des écoles Courbet et Pagnol de Champforgeuil. Des enfants de 4 à 10 ans dont le nombre était variable chaque soir se sont prêtés au jeu et au plaisir de découvrir ou redécouvrir les aliments que les animatrices et animateurs, Mickael, Mélanie, Sonia et Maurine, avaient soigneusement préparé.

Dès le lundi 10 octobre, les goûters d'antan à base de différents pains avec beurre et cacao, miel, crème de marron…, pour poursuivre le mardi 11 octobre avec la dégustation de fruits et de légumes sous différentes formes : fruits en brochettes, fruits déshydratés par les animateurs, légumes. De retour le jeudi 13 octobre, les enfants ont pu goûter, apprécier ou pas les mélanges que l’on appelle sucré/salé : tartine de chèvre miel, fromage frais sel poivre ciboulette, fromage et confiture, etc…, une autre manière de tester leur acuité à découvrir le goût d’aliments mélangés. Le dernier soir de la semaine ils ont découvert le lait sous différentes formes : lait fraise, lait menthe, fromage, yaourt, le fameux lait concentré sucré, etc…

Toutes ces dégustations tenaient compte bien sûr des indications des parents en terme de tolérances ou plus exactement des intolérances à certains produits par quelques enfants.

Une semaine du goût qui va peut-être donner envie aux enfants de goûter avant de dire je n’aime pas.

C.Cléaux