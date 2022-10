AVIS DE DECES - Madame Germaine BARON née NAUDIN

FONTAINES



Daniel et Jocelyne BARON,

son fils et sa belle-fille ;

Olivier BARON et Virginie,

son petit-fils et sa compagne ;

Chloé, son arrière-petite-fille ;

ses nièces et neveux ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous fait part du décès de

Madame Germaine BARON

née NAUDIN

survenu le 12 octobre 2022,

à l'aube de ses 101 ans.

Ses obsèques ont été célébrées dans l'intimité familiale.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de son époux

Remerciement à l'ensemble du personnel de la maison de retraite Résidence Notre-Dame de Marloux ainsi qu'à son médecin traitant pour leur bienveillance et dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Emile

décédé en 1971.