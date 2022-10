A 36 ans, Solène Wersinger relève un nouveau défi

Solène Wersinger, varnoise, maman de deux petits garçons Joseph et Marius, vient d’ouvrir sa propre entreprise de prothésie ongulaire en complément de son activité de créatrice d’objets mode et lifestyle.

En effet c’est lors d’un road trip en Australie que la jeune femme s’est mise à coudre : « j’ai voulu faire des rideaux pour notre van donc j’ai acheté du tissu et c’est comme ça que j’ai créé pour la toute première fois » a t-elle témoigné à Info-Chalon.

C’est donc en 2013 en rentrant en France que Solène s’est lancée dans la couture.

« Au départ c’était plutôt un hobby, je cousais pour la famille, les copines et puis à force de créer, l’idée de monter mon auto-entreprise s’est imposée naturellement » a raconté Solène.

C’est comme cela que sa première entreprise Un 6 décembre en hiver a vu le jour :

« Pour le nom, le choix a été rapide, c’est le jour de naissance de mon premier petit garçon Joseph ».

Solene a d’abord cumulé cette activité avec son métier de comptable et c’est en 2020 qu’elle a pris la décision de s’y consacrer à 100%.

« Lorsque l’on goûte à un métier passion et à l’entreprenariat c’est difficile ensuite de travailler pour quelqu’un d’autre. Pour moi, après le confinement, c’était le bon moment pour me jeter à l’eau et me consacrer à 100% à ma petite entreprise ».



Un 6 décembre en hiver c’est donc un site web de ventes de créations françaises, éco-responsables, pour femmes, enfants mais aussi pour la maison. Depuis peu, Solène reçoit également dans son atelier à Varennes-le-Grand sur rendez-vous où les clientes peuvent faire leur shopping dans un cadre cosy et intimiste.



Solène propose sans arrêt des nouveautés : la dernière en date c’est le snood* adulte parfait pour cette saison automne/hiver.

Cet été, la jeune maman a voulu étoffer son activité : elle a décidé de lancer sa petite entreprise d'onglerie au sein de son atelier de couture.

« C’est un pari assez fou en fait, j’ai toujours été coquette, toujours été attiré par le monde de la beauté, mes créations de couture sont d’ailleurs là pour en témoigner (lingettes démaquillantes, trousse de maquillage etc.); j’ai donc eu cette idée de cumuler deux activités et me lancer dans une formation qui m’a toujours attirée : la prothésie ongulaire. » a évoqué la jeune femme.

C’est à ce moment là, que sa seconde entreprise Un 6 décembre, l’annexe a vu le jour après un passage par la case formation et obtention du diplôme de prothésiste ongulaire.

« Pour le nom, j’ai pas mal hésité et puis une amie est venue à l’atelier un jour pour voir comment j’avais aménagé et mélanger mes deux univers et spontanément elle a trouvé l’idée de l’annexe » a précisé cette maman entrepreneure.

Solène est donc sur tous les fronts et s’épanouit de son nouveau métier : « c’est un réel plaisir de prendre soin de mes clientes, c’est ces aspects de partage et de services qui manquaient à mon quotidien. Et puis c’est aussi l’occasion pour moi de faire découvrir mes créations de couture à la clientèle de la prothésie ».

En ce mois d’octobre rose, Solène a d’ailleurs souhaiter s’engager pour une belle cause : elle propose à la vente plusieurs produits ou coffrets intitulés « Collection Octobre Rose » dont une partie des bénéfices sera reversée à l’association « Toujours Femme ».

Pour la partie "onglerie", Solène a aussi prévu un don : elle reversera 1€ par prestation effectuée en octobre à l’association.

*snood : écharpe de forme tubulaire que l’on enfile par le cou