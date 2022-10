Les Fontenois ont marché en rose ce samedi matin 15 octobre contre le cancer du sein.

Il est maintenant de tradition pour les fontenois de se retrouver parc Saint Hilaire devant la salle des fêtes un samedi matin d’octobre pour une marche rose.

Comme les autres années, la journée de mobilisation Octobre Rose s’est déroulée ce samedi 15 Octobre, elle a réuni un peu plus d’une centaine de participants qui ont pu profiter de cette marche solidaire pour découvrir ou redécouvrir le circuit des lavoirs. Le Foyer Rural et ses bénévoles avaient réuni tous les ingrédients pour un moment de convivialité et d’informations sur le dépistage du cancer du sein, avec la participation des associations Toujours Femme, CoraSaône, La Ligue contre le cancer…

Les bénéfices des ventes seront reversés, comme d’habitude, aux associations qui œuvrent pour les femmes atteintes de ce cancer.

Marcher, c’est bien mais il est préférable de ne pas partir "à froid" alors la coach, Alison Billebeaud, a fait faire une petite séance aux participants, pour réchauffer les muscles.

Madame le maire, des élus, des membres d’associations, des fontenois, des anonymes, une centaine de personnes de tous âges sont partis pour la balade dans Fontaines.

La participation amicale des Claq' Motos a été une aide précieuse pour les organisateurs, en effet ils se sont postés aux différents carrefours pour orienter les marcheurs et ils ont eu un rôle sécuritaire le long du parcours.

Deux jeunes reporters en herbe, Lucas et Gabin, ont suivi la balade pour interviewer les participants sur leurs motivations de leur présence à cette matinée consacrée à sensibiliser chacune et chacun sur le dépistage du cancer du sein.

De retour à la salle Saint Hilaire, les randonneurs ont pu reprendre des forces avec la brioche et le jus de fruit qui leur étaient offerts.

Un retour en musique avec un groupe de musiciens de l’association La Claire Fontaine qui ont interprété quelques joyeux morceaux.

C.Cléaux