92e FOIRE GASTRONOMIQUE DE DIJON - Le vin à l’honneur de la foire

Outre le salon des vins, l’évènement accueillera un concours dédié au chardonnay et au pinot noir. En parallèle, comme à l’accoutumée, la foire gastronomique ne manquera pas de multiplier les animations, avec une volonté marquée de lutter contre le gaspillage alimentaire et énergétique.

« Beaune est la capitale du vin, Dijon la capitale de la Bourgogne. » Jean Battault n’entend pas rivaliser avec la célèbre côte des vins mais souhaite rappeler que Dijon a également son rôle à jouer en la matière. En ce sens, la 92ème édition de la foire gastronomique qui se tiendra du 1er au 13 novembre au Dijon Congrexpo mettra le vin à l’honneur. Avec Vinidivio, ce sont trois temps forts qui s’annoncent. En tête, la première édition d’un concours dédié au chardonnay et au pinot noir. « Plus de 200 vins en provenance de 126 domaines répartis dans 12 pays participeront dont certains que nous n’avons pas l’habitude de voir sur ces cépages comme les Pays-Bas » détaille Victor Gomes, dirigeant d’Armonia qui a accompagné Dijon Congrexpo dans l’organisation du concours. 56% des concurrents seront français tandis qu’un prix trophée spécial Vinidivio récompensera le savoir-faire des maisons de vins bourguignonnes. Le lauréat sera dévoilé le 12 novembre, lors de l’un des autres évènements majeurs de Vinidivio, la Paulée prévue au Château de Marsannay. En parallèle, le salon donnera l’occasion aux visiteurs de rencontrer certains producteurs participant au concours.

Regardez, sentez et goûtez

Pour sélectionner les différents gagnants du concours, 150 dégustateurs internationaux feront le déplacement sur la foire gastronomique de Dijon. Là encore, 12 nationalités seront représentées. Outre la France ; le Portugal, l’Allemagne, le Royaume-Uni ou encore la Suisse et la Hongrie auront leur porte-parole. « Ce sont des professionnels et des amateurs, les premiers garantiront la conformité des cépages, les seconds, avec une large variété de profils, d’âge, de métiers apporteront un regard complémentaire » précise Victor Gomes. Les jurys professionnels sont quant à eux issus des différents secteurs de la filière : producteurs, œnologues, maîtres de chai mais aussi importateurs, sommeliers ou journalistes spécialisés. Tous participeront à mettre jusqu’à 14 notes par vin afin de remettre les médailles d’or ou d’argent aux meilleurs représentants des deux cépages, chardonnay et pinot noir, dont les deux tiers des candidats s’avèrent relever du premier de ces deux cépages, le Chardonnay.

Se renouveler en restant dans la tendance

A côté du vin à l’honneur et des 450 exposants réunis dans les halles de Dijon Congrexpo, la foire gastronomique garde certaines traditions et s’enrichit de nouveautés. Côté tradition, le village international accueillera le Canada, l’Irlande, l’Italie ou encore la Belgique tandis que l’Ukraine bénéficiera d’un stand dédié. La table de Lucullus, décriée l’an dernier, retrouvera sa splendeur en mettant à l’honneur le savoir-faire des métiers de bouche et des arts de la table. Toutefois, cette année, une attention plus forte est portée à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Dans cette démarche, le 3 novembre sera consacré à la cuisine responsable.

Des chefs réaliseront ainsi des recettes zéro déchet tandis que des bénéficiaires de la Banque alimentaire profiteront des compétences des membres de l’Amicale des cuisiniers pour apprendre quelques recettes simples avec des produits locaux. « Nous voulons faire une foire écoresponsable » a insisté Nadine Bazin, directrice générale de Dijon Congrexpo. Pour optimiser l’impact environnemental de l’évènement, les équipes comme les partenaires et exposants sont invités à réduire leur consommation d’énergie. « Nous travaillons sur l’éclairage, le chauffage mais nous favorisons la réutilisation du matériel et prêtons une attention particulière aux 100 tonnes de déchets produits dont 15 tonnes de verre. » La foire c’est aussi l’attendue Ferme Côte-d’Or du 5 au 8 novembre, le prix de la gourmandise ou encore la venue d’une personnalité, cette année, l’actrice Laëtitia Milot qui œuvrera sur la scène des chefs aux côtés du cuisinier Stéphane Derbord. Côté nouveauté, la mixologie autour des cocktails et le concours de Poke Bowl pour les amateurs devraient également séduire leur public. Côté chiffres, jusqu’à 160 000 visiteurs sont attendues pendant la quinzaine, participant à une retombée économique indirecte évaluée à près de 4,5 millions d’euros.

Nadège Hubert