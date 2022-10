Non.. le conseil municipal de Mellecey n'a pas "boycotté" la réunion territoriale du Chalonnais

En l'espace d'un claquement de doigts, les élus Mellecéens se sont levés ce jeudi soir et ont quitté la salle..

Pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, le départ en masse des élus du conseil municipal de Mellecey de la réunion territoriale organisée ce jeudi soir dans la grande salle des fêtes de Mellecey par le Conseil départemental de Saône et Loire, aurait pu apparaître surprenant. Rassurez-vous, aucune polémique, aucune volonté de boycotter le Président Accary mais la priorité donnée au conseil municipal qui se tenait ce même soir. Eh oui, la vie démocratique d'un village prend nécessairement le dessus. On en a eu la preuve ce jeudi soir !

L.G