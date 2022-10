Roger Spengler, au plus près des espaces verts

Cet Essartois de 38 ans, spécialiste en aménagement et en entretien de jardins et d’espaces vert qui jouit d'une excellente réputation, a lancé son entreprise en 2008. Plus de détails avec Info Chalon.

Sa devise : «Votre satisfaction fait ma réputation».

Originaire de Lessard-le-National, Roger Spengler, 38 ans, fait partie de ces personnes qui se sentent bien en extérieur, proches de la nature et en plein air. En 2008, il lance son entreprise d'entretien des espaces verts : SCE Création.

Il s'épanouit au mieux dans son travail comprenant la tonte de pelouse, l'étêtage, l'abattage, l’élagage, la taille des haies, des arbustes, des arbres, l’abattage, le débroussaillage, l'évacuation des végétaux avec intervention de camion nacelle, la création paysagère, de terrasse, de jardin exotique et jardin floral, la fourniture et la pose de clôture, les aménagements extérieurs, l'entretien et le nettoyage des jardins, des espaces verts.

SCE Création, c'est aussi de la rénovation de toitures (nettoyage basse pression par produits industriels biodégradables à 90°, traitement anti-mousse préventif et curatif, traitement hydrofuge et hydrofuge coloré, nettoyage haute pression, remise en peinture, coloris au choix sur tuiles, ardoises et tôle).

S'il propose ses services sur toute la Saône-et-Loire et ses alentours, Roger vous fait un devis et déplacement gratuit sur un rayon de 50 kilomètres. Roger est joignable à toute heure avec une réponse rapide, sauf le dimanche après-midi et soir.

Vous pouvez également le retrouver sur les marchés le samedi à Tournus, le dimanche à Chagny et quelques vendredis sur Chalon-sur-Saône, Place Général De Gaulle.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati

Informations : ☎ 06 42 40 22 83/ [email protected]

Page Facebook : Sce.creation