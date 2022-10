"Quittez les grandes villes et venez vous installer en Saône et Loire !" appelle Elisabeth Roblot

La Vice-présidente du conseil départemental de Saône et Loire, en charge de l'attractivité et du tourisme, est revenue sur le bilan de l'année, devant le parterre d'élus locaux réunis à Mellecey ce jeudi soir.

"Saison touristique réussie" ! C'est le message porté par Elisabeth Roblot, à l'occasion de la dernière conférence territoriale de l'année 2022, organisée par le Conseil départemental de Saône et Loire. "On a retrouvé nos niveaux de fréquentation d'avant-crise sanitaire, avec + 17 % de fréquentation cette année". L'élue en charge de l'attractivité territoriale est revenue sur une partie des actions menées au cours des derniers mois comme "Les Petits Plats en équilibre", l"émission de télévision portée par Laurent Mariotte. "Trois émissions par jour, ce sont au total 6 millions d'émission téléchargées". Le nouvel espace de promotion sur l'aire du Poulet de Bresse, le rassemblement à Chérizet des passionnés de Combis qui a attiré 30 000 visiteurs, les journées départementales des armées à Chaintré réunissant 15 000 visiteurs, sont autant de points forts qui ont mobilisé les services du département sans oublier évidemment la présence forte sur le Tour de France dont le retentissement n'est plus à démontrer.

Elisabeth Roblot a rappelé le renouvellement de la campagne dans les métros parisiens pour la 3e année consécutive.

L.G