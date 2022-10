CORONAVIRUS - En Saône et Loire, la positivité des tests repasse au vert cette semaine

Communiqué de l'agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté

COVID-19 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

L’épidémie se stabilise : restons actifs pour nous protéger !

La progression du virus a marqué le pas ces 7 derniers jours en Bourgogne-Franche-Comté, où l’épidémie reste cependant à un niveau élevé. Les plus fragiles sont éligibles au rappel vaccinal et depuis cette semaine, au vaccin contre la grippe.

Après plusieurs semaines d’augmentation, l’épidémie de COVID-19 amorce une décélération en Bourgogne-Franche-Comté, où le taux d’incidence en population générale affiche moins de 700 cas pour 100 000 habitants, contre 750 la semaine précédente. Le niveau de circulation du virus demeure toutefois élevé et supérieur à celui observé à l’échelle nationale (de l’ordre de 565 cas pour 100 000 habitants). Ce constat vaut pour le taux de positivité des tests : toujours proche de 33% en Bourgogne-Franche-Comté, de 6 points supérieur au taux national.

L’impact hospitalier de l’épidémie reste significatif à ce stade.

Le ralentissement de l’épidémie peut être confirmé par l’engagement et la mobilisation de chacun, dans la durée, alors que les congés scolaires et les retrouvailles vont favoriser les interactions.

Les plus fragiles sont en particulier incités à bénéficier de la campagne de rappel vaccinal, pour réactiver leur protection immunitaire contre les formes graves de la maladie.

Ils sont également les premiers concernés par la campagne de vaccination anti-grippale lancée cette semaine par le ministère de la Santé et de la Prévention, l’Assurance maladie et Santé publique France.

Se laver les mains le plus souvent possible !

Pour nous tous, la prévention passe par des gestes simples et dont on connaît l’efficacité : porter un masque dans les lieux de promiscuité, en présence de personnes fragiles, en cas de signes évocateurs du COVID ; aérer régulièrement les espaces clos ; s’isoler dès que des symptômes surviennent et évidemment après un dépistage positif. Et toujours, se laver les mains le plus souvent possible !

Depuis mars 2020, 6 838 personnes sont décédées d’une forme sévère de COVID-19 dans les établissements de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 2 518 en établissements médico-sociaux.