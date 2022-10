La Saône et Loire placée en vigilance orange aux orages

ls peuvent alors s'accompagner de gros grêlons et de rafales de vent jusque 80 à 100 km/h, très ponctuellement plus de 100 km/h sous des fronts de rafales ou des phénomènes tourbilllonaires.

Cet après-midi et ce soir des orages se forment, d'abord en Bourgogne puis en Champagne, en Lorraine, et enfin plus tard dans l'après-midi et en soirée en Franche-Comté et en Alsace.

Ces orages sont peu nombreux mais peuvent être localement violents. Ils peuvent alors s'accompagner de gros grêlons et de rafales de vent jusque 80 à 100 km/h, très ponctuellement plus de 100 km/h sous des fronts de rafales ou des phénomènes tourbilllonaires. Les pluies au passage de ces orages sont peu durables mais fortes, pouvant apporter 10 à 20 mm voire un peu plus de 20 mm en moins d'une heure. L'activité électrique (foudre) peut être temporairement forte.

Ces orages potentiellement violents seront localisés et ne concerneront que des secteurs géographiques restreints. De plus leur chronologie et leur localisation sont encore très incertaines à ce stade. Il est probable que dans beaucoup d'endroits mis en vigilance orange, le risque orageux ne se concrétise pas. Mais là où les orages se formeront, les conditions sont réunies pour qu'ils donnent lieu à des phénomènes intenses.

Le risque d'orages violents disparaît dans la nuit de dimanche à lundi.



Le Bureau de la sécurité civile et de la défense