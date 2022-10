Saint-Vincent-en-Bresse : Marché artisanal et gourmand le dernier week-end d’octobre

Samedi 29 et dimanche 30 octobre se tiendra le 3e Marché artisanal et gourmand à la salle des fêtes. Que des produits régionaux !

Pendant 2 jours, de 10 h à 19 h non-stop, la salle polyvalente de Saint-Vincent-en-Bresse (à 30 min de Chalon) rassemblera une vingtaine d’exposants qui proposeront leurs produits de la région.

On ne vous en dit pas plus, venez sur place. Une buvette et une petite restauration vous attendent.