Retour en images sur le repas du Rassemblement départemental des anciens sapeurs-pompiers de Saône-et-Loire

Samedi 22 octobre 2022, le Commandant Thierry Vuillemin, président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de Saône-et-Loire et chef de la Compagnie de Chalon-sur-Saône, a présidé la cérémonie d'hommage aux anciens sapeurs-pompiers décédés devant le Parc des Expositions des Chalon-sur-Saône, en présence Louise Thin-Rouzand, directrice de cabinet du préfet de Saône-et-Loire, Louis Margueritte, député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, Marie Mercier, sénateur de Saône-et-Loire, André Accary, président du Conseil départemental de Saône-et-Loire et président du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et secours de Saône-et-Loire, Sébastien Martin, président du Grand Chalon, Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, et le Colonel Emmanuel Vidal, directeur départemental adjoint du Service départemental d'incendie et secours de Saône-et-Loire.

Après la cérémonie et le temps des discours, il est l'heure pour les plus de 900 convives de se retrouver autour des tables dressées par communes du département.

Au menu :

Millefeuile de saumon fumé au pesto

Blinis de caviar provençal et sa gamba marinée

Pic bambou de maigret fumé et raisin

Entremet de foie gras aux pommes caramélisées

Chutney de figues au vinaigre balsamique, salade d'herbes

Duo de chair de grenouilles et escargots de Bourgogne

Lit de ravioles de Royan, sauce crémeuse à la ciboulette

Sorbet poire, liqueur de poire

Crapaudine de caille désossée et farcien jus crémeux au vin jaune

Crêpes parmentières et son flan de potiron

Trilogie de fromage

(Viverine de fromage blanc, Comté fruité, Mâconnais sec)

Choco caramel et noisette

Crémeux vanille aux fruits exotiques

Moelleux à la pistache et griotttines

Café

Le tout animé par le dj David Humbey de Excell'Event Sono.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati