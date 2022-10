Le rugby châtenoyen aux cotés de « Toujours Femme »

Le Chatenoy Rugby Club a voulu participer à "Octobre Rose" lors du match de Championnat de Régional 2 de ce dimanche 23 octobre 2022.

Une action voulue par l’équipe dirigeante et tous les joueurs seniors ainsi que l’école de rugby, laquelle a accompagné les joueurs de l’équipe A sur le terrain, chaque enfant ayant un ballon rose attaché au poignet. Un moment chaleureux et d’unité entre tous qui a été apprécié par la Présidente de l’association locale « Toujours Femme » Claudine Deleaz.

Cette dernière a donné le coup d’envoi du match CRC - Toucy, l’occasion également pour les deux co-présidents Thomas Bouillot et Tony Pandrot, la tésorière Paquerette Calon et Cidalia Caiéro, bénavole dévouée au CRC, de remettre un chèque de 200€ à l’association, et ce au nom du club.

JCR