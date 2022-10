36ème édition du Téléthon 2022 à Chalon-sur-Saône : Soyez solidaires !

Découvrez le programme !

Mardi 25 octobre 2022 à 18h30, dans la salle Niépce du 2ème étage de la Maison des Associations, située 4 rue Jules Ferry à Chalon-sur-Saône, se déroulait une réunion de présentation sur l’action du Téléthon 2022 programmée cette année les 18 et 19 novembre 2022 au Parc des Expositions de Chalon-sur-Saône (15 jours avant la date officielle en France) .

Cette réunion de préparation s’est déroulée en présence à la tribune composée (de droite à gauche), de Gilles Badey, membre de l’O.M.S, de la retraite sportive et coordinateur du Téléthon, de Guy Aladame, Président de la Retraite Sportive, Michel Camus, Responsable Téléthon de la partie Ouest de la Saône-et-Loire et représentant de l’AFM (Association Française contre les Myopathies) et Jean Luc Durand, Vice-président de l’O.M.S (représentant Thierry Thevenet Président de l’O.M.S) face à une quinzaine de président d’associations dont les présences de Pierre Girardet, Vice-président de la retraite sportive…

Lors de cette soirée Gilles Badey a annoncé les différents axes des animations qui seront prévues et le programme complet de ce téléthon qui commencera le vendredi 18 novembre à 18 heures et qui se terminera le 19 novembre à 18 heures.

Programme des animations du Vendredi 18 novembre :

• Randonnées pédestres ouvertes à tous

• 14h30 : circuit 12 km

• 15h00 : circuit 8 km

• 15h30 : circuit 5 km

• Inauguration du Téléthon, démarrage des défis et des activités: 18h00

• Animation avec Dominique Boisselot

• Balade guidée nocturne : Départ 18h30 avec les Guides du patrimoine et animation des « Rondes de Nuits »

• Spectacle au Parc des expositions:

• 18h15 à 19h00 L’Harmonie La Lyre de Saint Rémy

• 19h00 à 20 h00 Le groupe One Shot (Groupe de Pop Rock)

• 19h30 ET 20h00 Démonstration du Club de Monocycle de Mellecey avec plusieurs jeunes champions du Monde

• 20h15 : La chanteuse Annsobad (POP FOLK)

• 21h00 Le Givry Starlett Club Championnes du Monde de Twirling Pompons

• 22h00 à 23h00 la Chorale DO-MI-SOL de Châtenoy le royal

• Les Défis 24 h :

• Course relais du Grand Chalon Athlétisme autour du Parc des Expo sur 24h00

• Course relais sur le même parcours en monocycle (Club de Mellecey)

• Défi du rameur avec le Cercle de l’Aviron de Chalon-sur-Saône (CAC)

Samedi 19 Novembre

Avec la présence des parrains de l’édition 2022:

Benjamin et Sarah Machet suivis par une équipe de télévision

• De 9h00 à 13h00 : Les Boucles du lac en courant ou en marchant (circuit revenant à chaque tour devant le Parc)

• 10h30 Initiation à la Marche Nordique par l’ECA

• De 10h00 à 16h00 : Circuits vélo encadrés par les clubs : UVC, CCC, VSC et GCRS

• Circuit de 40 km : Dernier départ 14h00

• Circuit de 20 km : Dernier départ 15h00

• 10h30 Démonstration de Fitness en extérieur

• Pot d’honneur à 11h30

• 14h00 Animation Rugby (RFCC) avec la structure gonflable

• Démonstrations sur scène

• 9h30 Danse avec le GCRS

• 14h00 et 15h00 Arts martiaux avec YOSEIKAN de Châtenoy le Royal

• 14h30, 15h30 et 16h30 Danse, Zumba avec Synergy Fit

• 16h00 les ROCK CHEERLEADERS

• Animations de 9h à 18h00

• Atelier maquillage avec les élèves de l’école St Charles

• Atelier Activ’Mémoire seniors de 10h30 à 11h30

• Badminton, Disc-Golf et Tennis de table avec le GCRS

• Boxe avec le Ring Olympique Chalonnais

• Cyclisme :

• Gymkhana avec l’Avenir Cycliste Chalonnais

• Home-trainers avec les clubs cyclistes de Chalon

• Jeux pour enfants (Structures gonflables)

• Démonstration Judo et Taiso avec le Budokan (16h00)

• Lancers de ballon américain avec les Centurions

• Mur d’escalade avec le GCRS

• Nœuds marins avec le Yatch Club

• Stand de L’OUTIL EN Main

Autres jeux et animations en intérieur

J.P.B