Challenge don de sang Chalon : les inscriptions sont ouvertes !

Du 7 au 19 novembre 2022, le challenge inter-organismes revient pour une 7ème édition chalonnaise. Un événement fédérateur et solidaire qui prend un peu plus d’ampleur chaque année auprès des entreprises et des structures locales.

Une pause solidaire entre collègues

Donner son sang est un geste citoyen indispensable, qui contribue chaque année à soigner un million de personnes en France. Participer au challenge don de sang inter-organismes, c’est donc une manière concrète desauver des vies, mais aussi de sortir de la routine en accordant à ses collaborateurs un moment entre collègues hors du travail.

De plus, donner son sang ou son plasma en équipe est aussi un bon moyen de sensibiliser et faire passer le cap du premier don à de nouvelles personnes. Saviez-vous que 96% des français en âge de donner se disent prêts à donner leur sang, mais que seulement 4% donnent réellement ? Le challenge est l’occasion idéale pour passer à l’acte.

À l’issue du challenge, plusieurs équipes seront mises à l’honneur : l’équipe qui rassemble le plus de donneurs,celle qui mobilise le plus de donneurs de plasma, celle qui réunit le plus de nouveaux donneurs et celle qui recrutele plus jeune donneur. L’an dernier, 159 participants répartis en 19 équipes avaient concouru au challenge ! Qui parviendra cette année à détrôner Air Liquide Bioxal, les grands gagnants de l’édition 2021 ?

Modalités d’inscription et participation

Inscrire son équipe à [email protected] ou au 03.85.42.74.94



Mobiliser son entourage, collègues, amis, familles, pour être le plus nombreux possible



Réserver son créneau sur le site ou sur l’appli Don de sang, en mentionnant le nom de son équipe dans le champ Entreprise



Venir faire un don à la Maison du don de Chalon, en annonçant l’équipe représentée