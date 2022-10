Déconnectez-vous des soucis du quotidien, et venez prendre un plaisir intense avec ‘Chalon Balade sur Saône’

Sur l’eau, vous trouverez bien-être et convivialité !

Christophe Ruget et son associée Catherine Bourdiau qui dirigent la société ‘Chalon Balade sur Saône’, vous proposent une multitude de prestations de balade sur la Saône, afin de réussir à coup sûr vos événements tels que : anniversaire, enterrement de vie de garçon ou de jeune fille, anniversaire de mariage, soirée en amoureux, dégustation… sur des bateaux pontons qui correspondent à des barges avec boudins de type catamarans ou trimarans, dont les aménagement permettent avec un pilote de recevoir une douzaine de personnes, vous passerez ainsi des moments inoubliables.

Cette société créee en 2018, vous permet également de louer des bateaux sans permis jusqu’à 9 places de 15 Cv mais aussi 5 places pour des balades sur la Saône aux prix accessible de 80 euros / 2 heures carburant compris.

Balade privée (comité d’entreprise, association, clubs…) ou balade tout public (touristes, à thème…) info-chalon a rencontré Christophe Ruget et son associée Catherine Bourdiau qui ont accepté de répondre à quelques questions :

Quels sont les types de thèmes qui ont été proposés au public et qui ont été très prisés ?

« Nous avons proposé au public une balade touristique avec conférence animée par un guide du service du patrimoine de la ville de Chalon. Nous avions aussi une balade sur la faune et la flore le mercredi matin toujours animée par un guide de conférence du service environnement de la ville de Chalon. Ensuite, tous les jeudis soirs nous avions les apéritifs flottants organisés avec les vignerons de la Cave de Buxy, en présence d’un caviste qui apprenait aux gens à déguster un vin à partir des appellations des vins de la Côte Chalonnaise".

Qu’est-ce qui fait le charme de ses balades sur l’eau ?

"Vous savez ce que les gens apprécient, c’est que dans un petit espace, finalement sur l’eau, ils avaient l’air d’être dans un grand environnement avec beaucoup de convivialité ! Souvent, ils ne se connaissaient pas et finissaient par se lier d’amitié car c’est cela la magie de la navigation sur l’eau, une convivialité partagée!».

L’été a été particulièrement long. Pouvez-vous nous communiquer les chiffres de fréquentation concernant les balades en Saône ?

« Alors il faut savoir que nous proposons plusieurs types d’activités : Les balades privées avec pilote, les balades tout public avec pilote (pour les guinguettes) et les bateaux de location. Concernant la saison estivale qui a commencé en avril et jusqu’à mi-octobre 2022, concernant les balades privées avec pilotes nous avons fait 426 sorties et transporté 3615 passagers. Concernant les guinguettes qui ont commencé du 6 juillet au 21 août, les navettes de la traversée de la Saône ont embarqué 11 500 passagers dont 50% d’adultes, 50% d’enfants, 30% de touristes et 10% de Centre Spécialisé pour adultes et jeunes en situation de handicap. Concernant les bateaux de location cela a représenté 250 locations (3 bateaux) au cours de l’été pour des locations de 2 h, 3 h, 4 h et 1 journée ! ».

Comment les gens peuvent-ils vous contacter pour organiser leur événement sur l’eau ?

« Très simple en nous téléphonant Christophe au + 33 (0) 6 09 04 92 82, Cathy au +33 (0) 6 13 98 45 32 et sur les site [email protected] ou www.chalonbaladesursaone.com .

Concernant les locations de bateaux sans permis jusqu’à 5 et 9 passagers , la réservation se fait directement au port de plaisance 8 Avenue de Verdun à Chalon-sur-Saône au +33 (0) 3 85 48 83 38

Publi-information