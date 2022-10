Belle réussite de la rencontre inter-structures de sports innovants organisée par l’Espace Royal Jeunes de Châtenoy le Royal.

Cette année, la rencontre inter-structures a rassemblé 64 jeunes de 11 à 15 ans venant de Saint Rémy, Autun, Châtenoy le Royal, Champforgeuil, Fragnes La Loyère, Saône Doubs Bresse, Sennecey, le temps d’une journée. Ils étaient encadrés par les 13 animateurs/animatrices qui travaillent dans les structures participantes.

Une journée de sport dans une ambiance conviviale pour permettre aux jeunes d’apprendre à vivre ensemble, à se connaitre et surtout passer un bon moment à pratiquer des activités inhabituelles comme celles proposées ce mardi 25 octobre.

Les animateurs Saïd et Léogadie de l’ERJ de Châtenoy ont dû se former à la pratique de ces sports innovants comme le Pool Ball, le Kin Ball.

Le Pool Ball se joue à 2 équipes et le but du jeu est de renverser un cube en mousse posé sur un des deux supports. L'équipe qui renverse le cube, remporte 1 point. Par contre, si le but est marqué par un tir de déviation (de volée), l'équipe gagne 2 points.

Le Kin Ball est un peu différent, il se joue avec 3 équipes. Le but est simple : il s'agit pour les joueurs d'attraper le ballon avec n'importe quelle partie du corps, avant que celui-ci ne touche le sol. L'équipe qui engage choisit l'adversaire qui devra réceptionner la balle…

Comme toute compétition, les équipes sont toutes passées par les différents jeux et ont été classées. Une remise de coupes a été faite à l’issue de la journée. Les coupes ont été offertes par l’OMS (2 coupes) et la municipalité (4 coupes).

Pour cette séance inter-structures, l’équipe des "sangliers" de Sennecey a terminé première et a eu une coupe remise par Jean-Marc De Micheli président de l’OMS.

L’équipe des "pigeons" de SDB a fini deuxième, coupe remise par Henri Lombard adjoint aux sports.

L’équipe des "Nesquick" de Châtenoy est troisième, coupe remise aussi par Henri Lombard.

On pouvait noter la présence d'Alexandra Bourgogne responsable du service centre de loisirs.

Léogadie et Saïd tiennent à remercier Franck Courdier animateur sportif de la commune de les avoir formés lors d’une séance avec les enfants de primaire.

C.Cléaux