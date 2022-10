Un grand voyage musical à travers l’Europe baroque sous les doigts de Bastien Terras au clavecin, c’était ce dimanche 23 octobre à l’Evêché de Saint Denis de Vaux.

Créé en 2013 par une poignée d’amateurs de musique ancienne, le festival de la plaine au coteau a présenté sa 8ème édition : six concerts dans des églises, châteaux et autres lieux historiques. L’idée du festival est la mise en valeur du patrimoine bâti rural.

Le directeur du Festival de Musiques Anciennes ‘De la plaine au coteau’, Monsieur Bertrand, désireux de faire revivre le patrimoine ancien de notre région, a choisi ce morceau de patrimoine bourguignon pour y accueillir la dernière journée de cette 8e édition.

La grande salle du premier étage de l’Evêché se prête particulièrement bien pour les concerts de musiques anciennes. L’architecture, l’éclairage, le clavecin, le public, tout était au rendez-vous pour le concert improvisé.

Bastien Terras, Lyonnais, est diplômé en clavecin au Conservatoire National Supérieur de Lyon, il s’est également formé en improvisation à la Schola Cantorum de Bâle. Il se produit régulièrement en concert, en soliste ou en musique de chambre.

Bastien Terras allie musique et pédagogie, c’est sa façon d’amener l’auditoire dans son monde de la musique ancienne, à commencer par le baroque italien. Après quelques précisions sur Girolamo Frescobaldi né à Ferrare en 1583, organiste du duc Alphonse II et ensuite organiste de la Cappella Giulia à la basilique Saint-Pierre à Rome, Bastien Terras explique les différentes manières de jouer à cette époque, entre autre la toccata à 12 tons sans bémol.

Il a demandé au public de lui donner 3 notes naturelles différentes, Ré Sol et Fa furent choisies, notes sur lesquelles il a improvisé. Il fera entendre aux spectateurs une musique différente de celle qu’il a jouée en introduction de ce concert par le choix de ces 3 notes et des accords qui en ont découlés. Il va poursuivre son cours, si on peut dire, par une passacaille. La passacaille est une danse lente d’origine espagnole qui comporte un thème bref et répété à la basse, le thème donne lieu à des variations harmoniques et mélodiques sur une grille d’accords.

Il a jonglé durant tout ce concert entre musique au clavecin et cours de musique ancienne devant un public fasciné et presque envouté dans ce lieu chargé d’histoire. Chaconne, Allemande, Préludes, fugues, mélodies improvisées, des interprétations qui n’ont pas laissé l’auditoire insensible.

Le festival, organisé par La Tour St Nicolas et son directeur François Bertrand, a été clos par le concert de Bastien Terras chez Annie et Christian Boda à l’Evêché de Saint Denis de Vaux.

C.Cléaux