André Accary reçu à l’Elysée par Emmanuel Macron 

André Accary, président du Département de Saône-et-Loire était de la délégation reçue ce vendredi 28 octobre par Emmanuel Macron au Palais de l’Elysée, au titre de président de la commission SDIS de l’Assemblée des Départements de France et de co-rapporteur de la mission flash de l’Assemblée des Départements de France après les feux de forêts de l’été 2022.

Une mission, qui rappelons-le, a consisté à recueillir les retours d’expériences des acteurs de territoires confrontés aux incendies d’ampleur cet été (pompiers, présidents de départements, maires, élus locaux, associations diverses, agriculteurs, population…). Et à rédiger un rapport basé sur ces constats de terrain et des préconisations que le président Accary, accompagné de son homologue de la Gironde Jean-Luc Gleyze et du président de l’ADF François Sauvadet, ont tenu à remettre en main propre au président de la République lors de cette réception (ils l’avaient précédemment remis à Caroline Cayeux, ministre des Collectivités territoriales, lors du Congrès des sapeurs-pompiers de France à Nancy).



Après ses remerciements aux acteurs engagés cet été pour lutter contre les feux de forêts, et au président de la Fédération des Sapeurs-pompiers de France Grégory Allione, Emmanuel Macron a fait des annonces pour mieux envisager les conséquences du changement climatique.

Une stratégie d’avenir qui s'appuie largement sur les conclusions et préconisations du rapport de la mission flash. Une satisfaction pour les acteurs locaux, de terrain, qui ont travaillé avec André Accary et Jean-Luc GLeyze pour la rédaction de ce rapport puisque le souhait du président Macron est aujourd'hui de « bâtir une organisation nationale qui s'inspire des bons exemples »…