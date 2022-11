CARNET ROSE - Bienvenue à Eva

Eva GENELOT, trop pressée d'arriver avec une semaine d'avance, est née le 27 octobre sur le parking de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône, devant les urgences. Elle est le troisième enfant après Ethan, 18 ans et Emmy, 9 ans, de Roselyne et Nicolas GENELOT. La maman est accompagnante éducatif et social et le papa est chef boulanger. La petite famille réside à Branges.