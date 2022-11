L'Ici et l'Ailleurs, le festival du film documentaire vous attend à Pierre de Bresse

Le festival L’ici et l’ailleurs prendra place au château de Pierre-de-Bresse le dimanche 13 novembre. Cette nouvelle édition est proposée sur 3 villages bressans et offre 10 documentaires tout au long des 4 journées de projections.

Le dimanche 13 novembre au château de Pierre-de-Bresse, les visiteurs découvriront deux courts-métrages.

Voici le programme de la journée :

15h LA VIE FILMÉE (52 min)

Episode 7 de 1946 à 1954

Ils sont pères et mères de famille, jeunes adolescents, jeunes grands- parents et filment la petite histoir, la vie douce et la paix.

Agnès Varda commente ces archives avec les premières sorties à la plage ou en canot et les promenades en famille. La réalisatrice interviewe certains de ces cinéastes amateurs. Le bonheur retrouvé, le vrai.

Ramona production 1975

Composées de films amateurs, les 7 épisodes de cette série racontent la vie quotidienne de Français de 1924 à 1954. Le producteur Jean-Pierre Alessandri explique: « nous avons pris ce que les gens ont bien voulu nous donner et d’une certaine façon nous leur donnons la parole. « 250.000 mètres de pellicule ont été rassemblés et triés!

En présence du producteur Jean-Pierre Alessandri

16h30 LES CHOSES DES AUTRES (52min)

Dans un monde qui s’accélère et cède du terrain au virtuel « Les Choses des autres » se rapproche des objets et interroge leur raison d’être. Fidèles compagnons qui survivent aux générations et peuplent nos mémoires, quelle place occupent-ils dans nos vies ? Pourquoi, à l’instar de La martine, leur prête-t-on une âme ? Et si on leur laissait la parole, qu’auraient-ils à dire de nous ?

En présence de la réalisatrice Delphine Ziegler

18h Verre d'amitié.

Informations pratiques :

Plein tarif : 8,50 € visite du musée comprise.

12/18 ans : 4 €, gratuit pour les moins de 12 ans.