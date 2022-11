Les petits dauphins du centre de loisirs de Champforgeuil ont joué les photographes.

Un groupe de 8 enfants âgés de 6 à 11 ans ont participé durant la première semaine des vacances à des matinées photo.

Romain, un jeune passionné de photos et stagiaire à la structure, a piloté cette activité tout au long de la semaine. Une activité qui cadrait parfaitement avec son projet de stage qui est la photo.

Dès lundi, après quelques explications sur l’utilisation des appareils photos, un compact et 2 hybrides, et quelques manipulations, le petit groupe est parti au travers de la commune de Champforgeuil pour réaliser des clichés. Le mardi a été consacré aux formats paysage et portrait, exécution de photos en plongée ou contre plongée, trouver la meilleure orientation, la meilleure pose, etc…

Des séances de photos qui se sont poursuivies jusqu’au jeudi avec des séances shooting, maquillage pour halloween, avant des prises de vues, sur fond aux décors d’halloween, par les copains, les copines.

Une activité qui leur a permis de se regarder et de voir les autres autrement, par un sourire, un regard, un geste qui reste figé à jamais sur la pellicule comme on dit dans le jargon.

Il ne serait pas surprenant que le père noël soit sollicité pour apporter une ou plusieurs boites à images pour nos petits dauphins, photographes en herbe.

C.Cléaux