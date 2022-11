Nouveau commerce à Chalon-sur-Saône : ‘Kiara boutique’, la mode au féminin

Le clin d’œil info-chalon.Com

La jolie boutique « Kiara » située 59 Grande Rue à Chalon-sur-Saône a ouvert ses portes ce mercredi 2 novembre 2022.

Dans ce magasin de prêt-à-porter féminin, Héloïse, gérante (à droite) et Kassandra, vendeuse, proposent à la clientèle une sélection de vêtements pour femmes et enfants, avec des tailles 34 aux tailles 42 à 44 (selon modèles), ainsi que de nombreux accessoires: sacs, pochettes, écharpes, maroquinerie, cosmétique (parfum textile, confort, ambiance et cheveux..), bijoux (en acier inoxydable), chaussures…

Attentionnées et à l’écoute, elles sauront vous conseiller le meilleur choix possible. Privilégiant les matières confortables et tendance, dans cette boutique, tout est soigné avec style et précaution afin de vous sentir bien et d’aborder la mode comme un moment pour soi.

Elégante, stylée, chic ou décontractée, venez découvrir la toute nouvelle collection automne/hiver.

Ce magasin est ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19 h

Renseignements : Tél au 09 80 68 30 34

J.P.B.