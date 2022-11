AVIS DE DECES - Monsieur Paul BOILLOT

SAINT-RÉMY



Denise BERGONZINI, sa sœur et ses enfants, Alain et Christian ;

Auguste BOILLOT, son frère et Marie-Odile, Hervé, Françoise, Isabelle, ses enfants ;

Josiane, Claude, Régine,

ses belles-filles ;

et leurs familles,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Paul BOILLOT

survenu le 29 octobre 2022,

dans sa 91e année.

Ses obsèques religieuses seront célébrées mardi 8 novembre 2022, à 10 heures, en l'église Sainte-Thérèse à Saint-Rémy.

Paul repose à la chambre funéraire de ROC-ECLERC à Saint-Rémy.

Fleurs naturelles seulement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.