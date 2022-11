Phases qualificatives du concours de pétanque international du ‘Bouchon d’Or’ à Montreux en Suisse : Les grosses écuries répondent présentes

Malgré un plateau très relevé, les favoris ne laissent que des miettes à leurs adversaires ! Résultats et photoreportage d'Info Chalon...

La 31e édition du concours de pétanque international du Bouchon d’Or a été lancée officiellement par son organisateur Livio Grando assisté de Francis Gerber devant de nombreuses équipes suisses et françaises et un public venu nombreux.

Extrait du discours : « Permettez-moi, au nom du boulodrome de Montreux, de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue. Nous sommes contents que vous ayez tous accepté notre invitation qui vous avait été adressée. Je salue la présence parmi nous de nos autorités fédérales autour de la pétanque internationale avec la présence de Claude Azéma accompagné de celui qui nous a fait miroiter pendant de longues années qu’il allait faire beau, Patrice Drevet qui faisait la météo sur France 2 et qu’on remercie de sa présence. Également la présence de Philippe Suchaud que je remercie car il a préféré venir ici à Montreux, plutôt que d’aller jouer à Saint-Tropez. Je salue également les équipes qui viennent pour la première fois ici à savoir l’équipe de Monaco, l’équipe de Marseille et l’équipe de l’Aubonnoise. La présence de la sélection séniors suisse et une aussi qui était amplement méritée, celle de l’équipe Suisse Junior qui a été sacrée championne d’Europe. D’ailleurs recevez les jeunes, toutes les félicitations des pétanqueurs de suisse pour l’exploit que vous avez fait en Espagne, il y a quelques jours. Je remercie également la présence d’un arbitre officiel en la personne de Jean Luc Segado... Je rappelle que pour le concours du bouchon d’Or le règlement stipule 3 point pour une partie gagnée à 13, 2 points si elle est gagnée au temps, 1 point pour un match nul et 0 pour partie perdue... Je pense que l’on peut commencer ce 31ème Bouchon d’Or, bon weekend à tous à Montreux et que les meilleurs gagnent, merci !».



Résultats du Groupe A : 1er Monaco (8 parties de gagnées + 23 points) 2ème Genève (7 parties de gagnées et 1 perdue +20 points), 3ème Sélection Suisse séniors (+13 points), 4ème Le Verney Puidoux (12 points), ces quatre équipes sont qualifiées pour les phases finales. (5ème Zurich, 6ème Bulle, 7ème La Ravoire, 8ème Le Motty et 9ème Narcisses)

Résultat du groupe B : 1er France (Suchaud 6 parties gagnées + 19 points) 2ème Léman Pétanque (7 parties gagnée, un nul +18), 3ème Marseille (5 parties gagnées + 13 points) 4ème Aubonnoise (5 parties gagnées + 13 points), ces quatre équipes sont qualifiées pour les phases finales. (5ème Clarens, 6ème Président, 7ème Equipe Suisse Juniors, 8ème Riddes, 9ème Villeneuve)

Clin d’œil à l’arbitre du concours international Jean Luc Segado, licencié au club de pétanque de Fribourg, 2ème année d’arbitrage en Suisse (7 ans en France) titulaire du BFA et BF2 et qui prépare le diplôme international afin de développer ses qualités professionnelles au sein de la fédération Suisse.

A Nathalie Poget du club de Clarens (à droite sur la photo)



A la table de marque



A l’équipe des présidents



A l’équipe juniors suisse championne d’Europe,



A la sympathique équipe derrière le bar

