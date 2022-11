"Boulevard de la République : le double sens, enfin restitué aux bus et aux cyclistes. Mais pour combien de temps?" s'interroge l'association VéloSurSaône

La phase test concernant l’ouverture du boulevard de la République de Chalon à tous les véhicules, dans les deux sens de circulation, s’est terminée vendredi. Le test aura duré trois mois. Mais ce retour “à la normale” résistera-t-il à la pression des automobilistes, des cafetiers et aux conclusions de la Ville?

Communiqué de presse de VéloSurSaône

Pendant cette période de test, l'association VéloSurSaône a pu constater le comportement des usagers:

- des vitesses excessives des automobilistes aux heures calmes;

- des feux rouges grillés allègrement par ces mêmes automobilistes;

- des dépassements de cyclistes, bien que interdits aussi, ont été faits dangereusement;

- des cyclistes qui empruntent davantage les trottoirs du Boulevard pour deux raisons évidentes:

- ils ne se sentaient pas en sécurité quand la circulation sur le boulevard était fluide;

- pendant les heures de pointe, un bouchon d’automobiles se formait et ils étaient gênés par les gazs

d’échappement et ils étaient ralentis par les automobilistes à l’arrêt.

- une perturbation évidente du service de transport en commun: moins de ponctualité, plus de stress pour les

machinistes;

- des piétons qui craignaient des conflits d’usage avec les cyclistes sur les trottoirs

D’après l’association, un dernier aspect de la circulation, et pas des moindre, a semble-t-il été occulté par ce test: Les véhicules d’intervention prioritaire et d'urgence mettaient quelques minutes supplémentaires à atteindre le centre-ville. Le couloir réservé aux bus et aux vélos permettait de conserver un espace suffisemment dégagé pour garantir la rapidité des interventions.

Si la Ville a bien installé des capteurs de trafic, même tardivement, sur la chaussée du Boulevard, quand est-il des mesures de la qualité de l’air et de l’analyse du bruit, avant et pendant la période de test? Le représentant de VéloSurSaône en avait fait la remarque à la Ville le plus tôt possible. Est-ce que le bilan de la Ville intégrera ces critères de la qualité de vie, donc de l’attractivité de ce quartier.

Rappelons tout de même que le boulevard de la République est un espace public et que l’usage doit y être équilibré:

- Il est aménagé en 3 voies de circulation pour automobiles et une file de stationnement; et à 4 voies quand il n'a pas de stationnement.

- Il est bordé par 2 trottoirs pour les piétons. Cet espace piétonnier tend à se réduire considérablement par endroit devant l'octroi de terrasses privées sur l'espace public.

- Où est l'espace pour faire circuler les cyclistes en sécurité?

Avant la phase de test, le nombre de passages quotidiens de cyclistes est estimé entre 150 et 230. Ces chiffres devraient facilement plus que doubler, voir tripler, si la place de l'obélisque et le carrefour de la pointe de la Colombière étaient aménagés favorablement pour que les cyclistes empruntent les couloirs mixtes bus/taxi/vélo. VéloSurSaône a soumis dernièrement une piste d’étude à la Ville concernant le carrefour de la pointe de la Colombière. Une autre proposition d’amélioration sera faite à la commission de circulation début décembre, concernant la cyclabilité de la place de l’obélisque.

VéloSurSaône n’exige pas la création de pistes cyclables sur le boulevard ou sur la place de l’obélisque par des travaux très coûteux. Dans ce contexte de crise énergétique et de recherche de pouvoir d’achat, l’étude d’un déplacement alternatif au gouffre financier que représente l’automobile devient pertinente. Le coût annuel d’entretien, d’assurance, de carburant, de péages divers est de l’ordre de 2500€ par voiture. Le taux d'occupation moyen d’une voiture est de 1,2. La vitesse moyenne d’un automobiliste en centre ville est de 16 km/h alors qu'un cycliste se déplace à une vitesse moyenne de 17km/h. La place de stationnement d’une voiture occupe 11m2, pas forcément disponibles à proximité de la destination et sont généralement payants. Sur la même surface peuvent stationner 8 vélos, gratuitement, places facilement accessibles. Un cycliste n'ira pas faire un grand détour en zone commerciale pour faire ses courses mais s'arrêtera très régulièrement dans les commerces et services à proximité de son trajet quotidien.

Voilà autant d’arguments et de leviers de développement pour au moins conserver et réserver l’usage des couloirs du boulevard de la République pour les bus et les vélos.