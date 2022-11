Un prompt rétablissement à notre Gaby Theulot

Une mauvaise chute et voilà notre Gaby Theulot dans un lit d'hôpital. Pas d'organes vitaux de touchés mais pas mal de casse pour notre collaborateur, figure incontournable à Chalon sur Saône. Au téléphone, malgré la voix quelque peu éraillée, Gaby reste fidèle à sa bonne humeur et à son côté intarissable, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Il va devoir se reconstruire pendant quelques semaines avant de reprendre le chemin de la Roseraie, du conseil municipal de Saint-Rémy ou celui de Saint-Marcel, sans compter les innombrables associations qui le sollicitaient. Toute l'équipe d'info-chalon.com lui souhaite un prompt rétablissement... et à très vite !

L.G