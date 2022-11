Oddateee et Abstral Compost sous les feux de la rampe

LaPéniche a placé la barre haute pour le premier concert du mois de novembre avec Oddateee, un rappeur de New-York d'origine portoricaine qui fait honneur à ces rappeurs agissant dans l'underground depuis des années et qui ont toujours su garder leur intégrité avec une énergie débordante, une performance sauvage et véritable furie déroutante, et Abstral Compost, un rappeur et poète helvète sonore, adepte d’un spoken word puissant et incantatoire qui nous plonge dans les fractures sociétales, celles d'une époque faite de rancœurs, et percute son auditoire grâce à sa remarquable présence scénique, à son phrasé complexe et impulsif.

Et, comme on ne fait pas les choses à moitié à LaPéniche, Oddateee a été rejoint sur scène par James V. Robinson. Connu jusqu'ici sous le nom de Robinson, ce dernier est un rappeur/beatmaker franco-britannique avec des rêves d'Amérique. Inspiré par la scène new yorkaise des années 90, ce dernier développe un rap sombre et sans concessions, qui replace le rappeur au centre du hip-hop.

Prochain concert à LaPéniche ou plutôt des concerts qui sentent bon le rock psych'heavy avec Komodor, Moundrag et Komodrag & The Mounodor, ce vendredi 11 novembre 2022.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati