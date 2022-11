Communiqué de la Mairie : TRAVAUX REFECTION VOIRIE de la RD 978 à CHATENOY LE ROYAL

TRAVAUX REFECTION VOIRIE de la RD 978

Avenue Général de Gaulle - avenue Franchet d’Espérey

A compter du 14 NOVEMBRE 2022

Entre la rue de la République et le giratoire zone verte, l’entreprise EUROVIA va réaliser pour le compte du Département -Direction des Routes et des Infrastructures- des travaux de réfection de chaussée de la RD 978 -avenue Général de Gaulle / avenue Franchet d’Espérey.

Les travaux seront réalisés de nuit à compter du Lundi 14 Novembre 2022 sur le secteur compris entre la rue de la République et le giratoire zone verte.

Pour permettre le bon déroulement des travaux :

La RD 978 sera fermée à la circulation sur le secteur concerné du 14/11 au 18/11/2022 de 19h 30 à 6h du matin ;

Les accès des voies communales sur la RD 978 seront fermés sur le secteur concerné par les travaux soit : rue Berlioz, rue du 8 Mai 1945, rue du Parc, rue de Salonique, rue du Grand Charréconduit, rue des Rotondes ; les sorties des commerces sur l’avenue Franchet d’Espérey seront aussi impactées ;

Des panneaux d’indication seront installés pour guider les automobilistes sur d’autres rues ;

Les VL et les PL seront invités à contourner la commune en suivant les déviations mises en place ;

La RD 978 sera déviée comme suit : dans les 2 sens de circulation par la RD 68, la RD 69, la rue Ledru-Rollin et la rue du Bâtonnier Jean Barraud situées sur Chalon S/Saône, la RD 906 et la RD 978A ;

Le stationnement des véhicules sera interdit sur toute l’emprise du chantier à partir du 14 Novembre à 18h30 et de même les 4 nuits qui suivront soit jusqu’au 18/11/2022.