Info-Chalon : Retour de la rubrique « Les idées cadeaux de nos commerçants à mettre sous le sapin »

Près de 30 commerces du centre ville sont partenaires et font une nouvelle fois confiance à info-chalon. com

Découvrez 5 commerces par jour sur le site info-chalon de la rubrique « les cadeaux de nos partenaires à mettre sous le sapin » à partir du 8 novembre. En effet nos commerçants chalonnais vous proposent sur notre site des idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année !

Ils étaient 8, il y a cinq ans (toujours présents), 12, ensuite (des fidèles), 16, par la suite, puis 24 il y a deux ans, ils seront près de 30 cette année (avec des nouveaux). Tous séduits et partenaires de cette rubrique.

Cette rubrique permet aux commerçants de bénéficier d’un article référence sur son activité, d’avoir l’exclusivité sur sa catégorie d’activité professionnelle, une visibilité de deux mois 24h / 24h sur le site, de bénéficier d’un très bon référencement Google et la possibilité de mettre en avant la qualité des produits et des offres proposées sur le site d’info-chalon tous les 15 jours en novembre et toutes les semaines à partir du mois de décembre.

Cette rubrique permet aussi à nos fidèles lecteurs de pourvoir profiter d’offres avantageuses sur différents produits afin de préparer notamment vos achats de fêtes de fin d’année.

Aussi, Info-chalon.com vous remercie toutes et tous cette année encore pour votre confiance et vous souhaite une bonne lecture avec nos 5 premiers commerces partenaires que vous retrouverez demain dans la rubrique « les cadeaux de nos partenaires à mettre sous le sapin ».

L.G