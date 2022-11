Espace des Arts en coréalisation avec le Conservatoire du Grand Chalon : CATS ON TREES

Cats on Trees figure parmi ce que la pop française a de plus précieux ces temps-ci. Un show pour rêver !

Après le succès de leur album Neon et de leur morceau « Please Please Please », le duo toulousain Cats on Trees est en tournée avec son troisième album Alie, qui condense tout le meilleur dont il a été capable depuis ses débuts.

Dans un décor composé de sculptures volantes et de dessins animés comme dans les films de Méliès ou de Tim Burton, Nina Goern (voix et piano) et Yohan Hennequin (rythmique) révèlent leurs individualités. Complices artistiques depuis dix-huit ans, les trentenaires ont, « grâce » au confinement, pris le temps de peaufiner, écrire et réécrire pour se livrer comme jamais autour de la transmission, du manque, du flou des alentours.

Un superbe concert dont les confessions s’allient à la douceur et à une incroyable tendresse grâce à des mélodies aux évolutions heureuses.

JEU 10 NOV 2022 — 20h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

Durée : 1h30 - Tarifs : de 15 à 30€, plus de renseignements et réservation : https://www.espace-des-arts.com/saison/cats-on-trees

Texte et visuel : Service communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône / Conservatoire du Grand Chalon. Crédit photo : Catherine Louis