Atelier ‘My Angel', création artisanale de bijoux en cuir

Installée à Saint-Loup-de-Varennes, Coralie Titolo, diplômée de commerce, se dirige, dans un premier temps doucement vers la création de bijoux, par passion, par plaisir. Puis elle crée son entreprise, en 2013, l’atelier ‘My Angel’ où elle travaille le cuir, « une matière noble tellement belle et pleine de propositions », explique-t-elle.

Suivant les croquis qu’elle réalise, elle agrémente ses bijoux d’ apprêts en laiton dorés à l'or fin, le plaqué argent ou encore, depuis cette année, l'acier inoxydable. Après une interruption durant 3 ans de 2018 à fin 2021 suite à une leucémie, s'en suit une long chemin et un combat dont elle sortira guérie avec une allogreffe. Coralie, qui bénéficie du soutien et des encouragements de ses proches et de ses deux garçons qui font sa fierté, reprend cette année son activité de création à temps plein avec de nouvelles idées créatives et travaille actuellement plus spécifiquement le cuir de pomme, de mouton, de poisson. Tous les modèles proposés sont uniques mais Coralie crée également des bijoux sur-mesure, à votre image selon vos envies, vos idées.

Vous pourrez la rencontrer sur divers événements, marchés artisanaux, expos comme par exemple dimanche 13 novembre à la 26e d’Artisanat et Marché de Noël de Lux. Elle peut également vous recevoir dans son Atelier, situé 62A rue d'herne à Saint-Loup-de-Varennes uniquement sur rdv (tél. : 06 29 05 81 12) ou durant ses portes ouvertes.

Plus d’informations : fb coralietitolo

SBR - Photos transmises par Coralie Titolo pour publication - Crédits photos : Coralie Titolo