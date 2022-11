Retour en images sur le repas des aînés et handicapés du Comité Boucicaut-Bellevue-Verrerie-Champ Fleuri

Un repas des aînés et handicapés qui débute avec le vin d'honneur, en présence de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Jean-Michel Morandière, l'adjoint au maire en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, Pierre Carlot, le conseiller municipal délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, Dominique Rougeron, la conseillère municipal déléguée aux personnes âgées et à l'accompagnement du handicap, Serge Rosinoff, le conseiller municipal chargé de mission Mémoire et monde patriotique, Monique Brédoire, la conseillère chargée de mission de développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, Michel Duployer, le président de l'Union des Comités de quartier, Yvette Michelin, la présidente du comité Saint-Jean-des-Vignes, Yoann Bougaud, le président du comité du Plateau, Roger Blain, le président du comité du Clair-Logis, Martine Martin, la présidente du comité de quartier Carloup-Place de Beaune, André Sanvert, le trésorier de l'Union des Comités de quartier, et Christian Marmillon, membre du Comité des Fêtes de Chalon-sur-Saône, pour ne citer qu'eux.

Voici le menu :

Apéritif offert

Verrine d'escargots

Terrine de Bourgogne aux noisettes

Coq au vin

Fromage blanc à la crème

Craquelin aux baies rouges

Thé ou Café

C'était aussi l'occasion pour le président de l'Union des Comités de quartier de présenter le nouveau président du Comité de l'Amicale des Charreaux, Didier Muller, qui remplace la regrettée Jeannette Guichard, de souhaiter un bon anniversaire à Cordélia Covillers, notre reine de Carnaval de Chalon-sur-Saône 2022, qui fête ses 19 ans, et d'avoir un mot pour Madeleine Mugnier, 93 ans, la doyenne du Comité Boucicaut-Bellevue-Verrerie-Champ Fleuri, qui compte plus de 30 ans de service en tant que bénévole, laquelle vit des moments difficiles. Nous lui souhaitons tous un prompt rétablissement.

Cette dernière était accompagnée d'Adélaïde Deléglise, vice-reine de Carnaval de Chalon-sur-Saöne et reine de Saint-Rémy 2022, et Ophélie Pierret, reine de Lux 2022.

...sans oublier le traditionnel loto du comité qui a donné lieu à des éclats de rire, l'ineffable boute-en-train de Michel, jamais avare d'une bise à ses dames, qui n'est toujours pas au fait avec la technologie.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati