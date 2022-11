La tournée des calendriers des sapeurs-pompiers de Chalon-sur-Saône, c'est en ce moment !

Si vous êtes adepte du calendrier du Centre d'incendie et de secours de Chalon-Sur- Saône, la traditionnelle campagne de distribution des calendriers a débuté le 5 novembre. Elle se poursuit jusqu'à la fin de l'année ou plutôt jusqu'à ce qu'il ne reste plus de calendriers.



Les soldats du feu iront à votre rencontre à Chalon-sur-Saône et dans les communes de la petite couronne.

Chaque don récolté pendant cette campagne est précieux et est utilisé au profit direct de ces héros du quotidien. Au cas où vous ne pourriez pas les rencontrer, vous pouvez manifester votre soutien en vous rendant directement à la caserne, 4 Rue Raoul Ponchon, ou faisant un don en ligne sur : https://www.pompierschalon.fr/ .Vous recevrez alors votre calendrier par voie postale et apporterez votre soutien aux soldats du feu, leurs familles et orphelins.

Et méfiez-vous des faux pompiers qui tenteront de profiter de la sympathie envers le métier. Si vous pensez faire face à des individus suspects, il peut être utile de demander la carte professionnelle.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati